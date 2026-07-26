PLN IP Services Berhasil Hadirkan Tambahan Kapasitas 5 MW untuk Mendukung Pertumbuhan Timika

PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat berhasil menghadirkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 5 MW yang resmi memasuki tahap COD.
JawaPos.com — Komitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat di wilayah Timika terus diwujudkan. PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat berhasil menghadirkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 5 MW yang resmi memasuki tahap Commercial Operation Date (COD) pada Jumat (17/7), setelah melalui proses penyediaan pembangkit, instalasi, commissioning, hingga Reliability Running Test selama 72 jam sesuai standar teknis. Kehadiran tambahan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Timika.
Dalam proyek ini, PLN IP Services berperan dalam penyediaan pembangkit, pelaksanaan instalasi, commissioning, hingga pengujian pembangkit. Seluruh tahapan pekerjaan diselesaikan sesuai standar mutu, keselamatan, dan ketentuan teknis sehingga pembangkit siap beroperasi secara komersial dan memberikan tambahan daya bagi sistem kelistrikan di Timika.
Beroperasinya tambahan kapasitas pembangkit sebesar 5 MW menjadi bagian dari komitmen PLN IP Services dalam mendukung pemenuhan kebutuhan listrik yang terus bertumbuh di wilayah Timika. Kehadiran tambahan pasokan daya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kelistrikan bagi masyarakat, mendukung aktivitas sektor bisnis dan industri, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Direktur Utama PLN IP Services, Hari Cahyono, mengatakan bahwa keberhasilan pengoperasian tambahan kapasitas pembangkit di Timika merupakan hasil sinergi yang solid antara PLN IP Services dengan PLN UIW Papua dan Papua Barat dalam menghadirkan solusi penyediaan energi yang berkualitas.
"PLN IP Services berkomitmen untuk menghadirkan solusi penyediaan energi yang andal, berkualitas, dan tepat waktu. Keberhasilan pengoperasian tambahan kapasitas pembangkit 5 MW di Timika ini merupakan wujud nyata sinergi kami dengan PLN UIW Papua dan Papua Barat dalam memastikan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Kami berharap tambahan kapasitas ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah," ujar Hari Cahyono.
Kolaborasi antara PLN UIW Papua dan Papua Barat dengan PLN IP Services menjadi bagian dari komitmen PLN Group dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang berkualitas melalui pelaksanaan pekerjaan yang mengedepankan standar teknis, mutu, serta keselamatan kerja.
Tambahan kapasitas pembangkit 5 MW di Timika diharapkan mampu mendukung keandalan sistem kelistrikan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat ini maupun di masa mendatang. Keberhasilan penyelesaian pekerjaan ini sekaligus menunjukkan komitmen PLN IP Services sebagai penyedia solusi energi terintegrasi yang terus mendukung penyediaan pasokan listrik yang andal bagi Indonesia.
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