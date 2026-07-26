Misteri Kematian Sutrimo: Saksi Ungkap Ada Dua Sosok yang Urus Jenazah di RS

JawaPos.com - Kedatangan jenazah Sutrimo di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring pada Kamis (23/7) masih menyisakan teka-teki. Seorang saksi mata mengungkap detik-detik saat almarhum diantar armada ambulans dan disusul oleh dua orang tak dikenal yang mengurus seluruh proses pemulasaraan.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria yang diisukan merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan telah meninggal dunia saat tiba di lokasi.

Dua Sosok Tak Dikenal Urus Seluruh Administrasi

Saksi mata yang merupakan petugas keamanan RS Muhammadiyah Taman Puring, Okhi, membeberkan bahwa jenazah almarhum tiba di rumah sakit sekitar pukul 10.00 hingga 10.30 WIB.

"Datangnya itu sama sopir, dua orang itu, dua sopir ambulans itu. Dan ada dua lagi yang menyusul," ujar Okhi saat ditemui JawaPos.com, Minggu (26/7).

Menurut Okhi, dua orang yang datang menyusul itulah yang mengurus seluruh keperluan administrasi hingga proses pemandian jenazah. Pihak rumah sakit pada awalnya hanya diminta untuk menerbitkan surat kematian dan membantu proses pemulasaraan.

"Mungkin itu antara dari temannya atau dari anggotanya saya juga kurang tahu ya, soalnya dia yang ngurus semua, semua yang ada di sini, sampai pemandiannya juga," kata Okhi. Ia menambahkan, ambulans yang membawa almarhum diduga merupakan ambulans yang dipesan secara daring (online).

Kondisi Jenazah dan Penyelidikan Kepolisian

Mengenai kondisi fisik korban saat tiba di UGD, Okhi menyebutkan bahwa jenazah Sutrimo sudah dalam posisi tertutup rapat kain biru bermotif bunga dan langsung ditangani oleh tim medis.