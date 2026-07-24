Kepala BGN Sudaryono Sidak Dapur SPPG Pasir Kuda 03 Bogor, Relawan: Merinding Saya Pak

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan inspeksi dadakan (sidak) di sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7) dini hari.

Dalam video yang dibagikan di akun instagramnya @sudaru_sudaryono, Sudaryono tampak mengenakan kemeja biru muda khas BGN dalam sidak tersebut.

Tiba di SPPG Dapur Pasir Kuda 03, Bogor, pria yang akrab disapa Mas Dar itu langsung mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap sesuai standar operasional prosedur (SOP) dapur.

Sudaryono kemudian menginspeksi proses pengolahan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur tersebut. Sontak, relawan yang disidak mengaku kaget akan kedatangannya.

"Bapak, Aku ke sini kamu ga tahu kan?," tanya Sudaryono.

"Enggak tahu sama sekali Pak," jawab seorang relawan.

"Jangan pucat begitu mukanya, ya," timpal Sudaryono.

"Merinding saya Pak," jawab relawan itu lagi.

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Dikatakan Sudaryono, para relawan di dapur tersebut sedang menyiapkan menu sushi goreng. Selain mengecek proses pengolahannya, Sudaryono juga mengecek sejumlah infrastruktur lain seperti instalasi air, pembuangan limbah, hingga kebersihan dapur.