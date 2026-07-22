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Dimas Choirul
Kamis, 23 Juli 2026 | 03.20 WIB

Jawab Kritik Hentikan MBG, Kepala BGN Sudaryono: Itu Tender Politik Presiden Prabowo

Kepala BGN Sudaryono tiba di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7) sore/(Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Kepala BGN Sudaryono tiba di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7) sore/(Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu tengah disorot karena berbagai persoalan tata kelola yang terjadi saat ini.

Menurut Sudaryono, program MBG adalah tender politik Presiden Prabowo Subianto. Hal itu membuat BGN fokus membenahi tata kelola, bukan membahas kelanjutan MBG.

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan, misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik. Bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN ya," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7).

Ia menegaskan MBG adalah bagian janji politik Prabowo saat kampanye. Program itu mendapat legitimasi setelah Prabowo memenangkan pemilihan presiden.

"Makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo direncanakan jauh-jauh hari disampaikan di momen kampanye dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden," ujarnya.

Karena itu, Sudaryono bilang kerja BGN fokus memperbaiki tata kelola. Hal ini terkait penyelewengan dan dugaan korupsi pada pelaksanaan program.

"Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa," katanya.

Sudaryono menilai manfaat MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal melalui petani, peternak, UMKM, dan rantai pasok daerah.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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