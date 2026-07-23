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Antara
Kamis, 23 Juli 2026 | 13.33 WIB

Mentan Amran Sebut Indonesia Swasembada Pangan di 8 Komoditas, Ini Daftarnya

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Presiden Prabowo Subianto. (istimewa) - Image

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Presiden Prabowo Subianto. (istimewa)

JawaPos.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa saat ini Indonesia sudah mencapai swasembada pangan untuk delapan komoditas strategis.

Dilansir dari Antara, delapan komoditas itu antara lain beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Menurut Amran, pencapaian itu merupakan buah kolaborasi pemerintah, petani, penyuluh, TNI/Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha pertanian.

Dengan capaian tersebut, lanjut Amran, kini Indonesia tidak lagi perlu impor untuk komoditas-komoditas tersebut. Sebaliknya, sebagian komoditas bahkan sudah masuk pasar ekspor.

Ia menjelaskan, saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah melampaui 5 juta ton. Itu adalah stok CBP tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) sudah mencapai 127,73 pada Mei 2026, sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 5,74 persen.

Menurut Amran, capaian tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang selaras dengan kebutuhan di lapangan.

Mulai dari kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, perbaikan tata kelola distribusi pupuk, hingga penurunan harga pupuk subsidi.

Amran memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pertanian menjadi fondasi utama pembangunan nasional.

Editor: Bayu Putra
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