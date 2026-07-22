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Dimas Choirul
Kamis, 23 Juli 2026 | 06.40 WIB

Kepala BGN Sudaryono Ungkap Arahan Dari Prabowo: Selesaikan Masalah dengan Cepat, Efektif, dan Transparan

Kepala BGN Sudaryono tiba di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7) sore/(Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Kepala BGN Sudaryono tiba di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7) sore/(Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran BGN. Menurutnya, Prabowo meminta agar berbagai persoalan yang dihadapi lembaga tersebut diselesaikan secara cepat, efektif, dan efisien dengan mengedepankan akal sehat serta transparansi dalam tata kelola.

Sudaryono menegaskan bahwa Presiden memberikan arahan khusus agar seluruh persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah dihadapi secara langsung dan segera dituntaskan.

Menurut Sudaryono, Presiden menginginkan kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

"Target khusus ya efektif, efisien, cepat cepat selesai gitu loh. Jadi Pak Presiden satu arahan ya you have to run into the problem, kita harus mau lari kita selesaikan persoalan," kata Sudaryono kepada wartawan, di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, cara menyelesaikan persoalan tersebut harus dilandasi niat baik dan kepedulian terhadap masyarakat. Selain itu, para pejabat juga diminta menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan.

"Caranya bagaimana? caranya adalah love your people and use your common sense," ujarnya.

Sudaryono melanjutkan, semangat melayani masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

"Jadi kita didasari hati yang baik mencintai sesama mencintai keluarga mencintai saudara dan use your common sense jadi ya ya dengan akal sehat ya, kita yang bener saya kira secara akal kalau bener itu kemudian kita tinggal cek dasar hukumnya harusnya sih okelah ya," tuturnya.

Selain menekankan penyelesaian masalah, Sudaryono juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan di lingkungan BGN. Ia mengingatkan agar proses kerja tidak dilakukan secara tertutup yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.

"Tadi saya bilang juga kalau orang itu misalnya bisik-bisik bisik-bisik terus rapat-rapat di rahasia empat mata kemudian eh udahlah kita terang benderang aja ya," katanya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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