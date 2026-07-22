Dukung UMKM Naik Kelas, Kapolri dan Kakorlantas Tinjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat meninjau pelaksanaan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara (KBN) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Rabu (22/7). (Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendukung UMKM untuk terus berkembang. Dengan itu, masyarakat bisa mendapat manfaat ekonomi yang besar.
Terkait dengan itu, Sigit didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo dan pejabat utama Mabes Polri meninjau pelaksanaan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara (KBN) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Rabu (22/7). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung partisipasi Bhayangkari Korlantas Polri dalam bazar yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Bhayangkari ke-74.
Ratusan pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan ini. Berbagai produk dipasarkan mulai dari kerajinan tangan, kuliner khas Nusantara, hingga wastra atau kain tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.
Di stan Korlantas Polri, pengunjung disuguhkan fashion show yang diperagakan oleh ibu-ibu Bhayangkari dengan menampilkan beragam koleksi wastra dan produk UMKM. Keikutsertaan Korlantas Polri dalam bazar dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang Berdiri Sendiri (PCBS) Bhayangkari Korlantas Polri, Sofie Wibowo.
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Kakorlantas Irjen Wibowo mengatakan, melalui acara ini produk-produk unggulan UMKM dipasarkan kepada publik. Diharapkan bazar ini bisa meningkatkan daya saing UMKM.
“Bazar ini menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, memperkenalkan produk unggulan daerah, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong UMKM Indonesia semakin berkembang,” ujar Wibowo.
Menurutnya, Polri memiliki komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui promosi produk lokal yang berkualitas.
Penyelenggaraan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 merupakan implementasi arahan Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo yang secara konsisten mendorong seluruh jajaran Bhayangkari untuk aktif memberdayakan UMKM, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.
Ketua Umum Bhayangkari juga menekankan bahwa Bhayangkari harus menjadi motor penggerak dalam membina pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, meningkatkan inovasi, memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran, serta menghadirkan produk yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
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