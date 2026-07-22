Di Hadapan 1.177 Perwira Remaja, Presiden Prabowo Tegaskan TNI-Polri Institusi Vital untuk Negara

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah institusi yang vital untuk negara. Karena itu, sinergi di antara kedua lembaga tersebut sangat penting. Hal itu ditekankan oleh Prabowo saat melantik 1.177 perwira remaja TNI-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/7).

Tidak hanya ribuan perwira remaja yang baru dilantik, penegasan tersebut juga didengar secara langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang turut mendampingi Presiden Prabowo.

”Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah 2 institusi yang vital bagi kelangsungan hidup negara,” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo ingin TNI dan Polri menjadi institusi yang semakin kuat, profesional, dan bersama-sama terus menjaga bangsa Indonesia. Untuk itu, dia mengingatkan agar para perwira remaja yang baru saja dilantik selali menjaga kehormatan.

”Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali saudara (para perwira remaja) mengkhianati rakyat, saat itu pula saudara kehilangan kehormatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengingatkan bahwa TNI-Polri adalah milik bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, kepala negara mengingatkan seluruh perwira remaja memiliki tanggung jawab untuk membela negara dan meneruskan cita-cita pendiri bangsa.

”Saya bangga karena saudara-saudara telah belajar satu hal yang paling penting, menjadi perwira berarti hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya,” kata dia.

Prabowo mengetahui bahwa para perwira remaja yang hari ini dia lantik sudah turun langsung ke lapangan. Mereka ikut membantu masyarakat di Sumatera ketika bencana alam dahsyat terjadi akhir tahun lalu. Mereka bergerak untuk membantu penanggulangan bencana.

”Saya gembira bahwa angkatan ini terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kita adalah tentara dan polisi rakyat. Kesulitan rakyat akan menjadi kesulitan saudara,” ujarnya.