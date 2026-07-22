Presiden Prabowo Ingatkan Perwira TNI-Polri Tidak Salahgunakan Jabatan

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (22/7/2026). (ANTARA/Prisca Triferna)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan 1.177 perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik agar menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan jabatan, melakukan korupsi, maupun terlibat narkoba dan judi.
"Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya," kata Prabowo saat memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Presiden menegaskan kedua institusi tersebut memegang peran vital dalam menjaga kedaulatan negara.
Ia meminta agar para perwira tidak menempatkan kepentingan apapun di atas kepentingan bangsa, terus melakukan pengembangan diri menghadapi ancaman yang semakin berkembang serta setia kepada rakyat Indonesia.
Prabowo mengingatkan para perwira bahwa mereka lahir dari rakyat dan menjalankan tugas dengan dukungan negara yang bersumber dari rakyat.
"Ingatlah selalu saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat," kata Presiden.
Menurut Presiden, masyarakat tidak menuntut kesempurnaan dari seorang perwira, tetapi mengharapkan kejujuran, keadilan, dan kehadiran mereka saat dibutuhkan.
Untuk itu, ia meminta para perwira terus menjaga kepercayaan masyarakat, setia kepada bangsa dan negara, serta mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik 1.177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira di Istana Merdeka.
Perwira yang dilantik terdiri atas 512 perwira TNI Angkatan Darat, 229 perwira TNI Angkatan Laut, 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri. (*)
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