Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Polri Ingin Mendekatkan Diri dengan Masyarakat

Lamine Yamal dan Lionel Messi. (FIFA)
JawaPos.com - Polri berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Euforia Pialan Dunia 2026 dimanfaatkan untuk menggelar nonton bareng (nobar) Laga final yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol pada Senin (20/7) pagi.
Kegiatan nobar ini sekaligus sebagai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Nobar ini digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Acara dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didampingi Ketua Pelaksana kegiatan, Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo, bersama para Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri. Ribuan masyarakat memenuhi lokasi mengikuti kegiatan nobar gratis tersebut.
Kegiatan nobar berjalan dengan keakraban. Polri berharap terjalin kebersamaan antara masyarakat dan Polri. Oleh karena itu, Polri membolehkan siapapun bergabung dengan kegiatan ini.
Baca Juga:Garap Korupsi Pinjaman Uang Pengadaan Batubara, Kortas Tipidkor Polri Tetapkan BUMN Jadi Tersangka
Selain menyaksikan pertandingan final, masyarakat juga disuguhkan berbagai hiburan yang telah disiapkan panitia, mulai dari pertunjukan musik hingga aneka kuliner gratis yang disediakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Para pelaku UMKM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai acara ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.
Polri menekankan terhadap kegiatan ini bahwa kehadirannya tidak hanya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang hadir di tengah masyarakat. Semangat kemitraan dan kesejajaran antara Polri dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis.
Acara nobar ini pun disambut positif oleh masyarakat. Aceng, Warga yang hadir menilai olahraga adalah sarana yang baik untuk menjalin kebersamaan.
"Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Lewat olahraga bersama, kami bisa lebih dekat dengan anggota Polri. Suasananya penuh keakraban, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan agar semangat 'Polri Bersama Rakyat, Tertib Aman' benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Aceng.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force