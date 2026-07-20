Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Polri Ingin Mendekatkan Diri dengan Masyarakat

JawaPos.com - Polri berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Euforia Pialan Dunia 2026 dimanfaatkan untuk menggelar nonton bareng (nobar) Laga final yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol pada Senin (20/7) pagi.

Kegiatan nobar ini sekaligus sebagai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Nobar ini digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Acara dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didampingi Ketua Pelaksana kegiatan, Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo, bersama para Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri. Ribuan masyarakat memenuhi lokasi mengikuti kegiatan nobar gratis tersebut.

Kegiatan nobar berjalan dengan keakraban. Polri berharap terjalin kebersamaan antara masyarakat dan Polri. Oleh karena itu, Polri membolehkan siapapun bergabung dengan kegiatan ini.

Selain menyaksikan pertandingan final, masyarakat juga disuguhkan berbagai hiburan yang telah disiapkan panitia, mulai dari pertunjukan musik hingga aneka kuliner gratis yang disediakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para pelaku UMKM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai acara ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.

Polri menekankan terhadap kegiatan ini bahwa kehadirannya tidak hanya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang hadir di tengah masyarakat. Semangat kemitraan dan kesejajaran antara Polri dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis.

Acara nobar ini pun disambut positif oleh masyarakat. Aceng, Warga yang hadir menilai olahraga adalah sarana yang baik untuk menjalin kebersamaan.