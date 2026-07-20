Warga Gaza Berkumpul Rayakan Kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Warga Palestina berkumpul di sejumlah kafe di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah, Minggu (19/7). Hal ini dilaukan untuk nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 dan merayakan kemenangan Spanyol atas Argentina.
Acara nonton bareng itu memberi ruang bagi masyarakat Gaza untuk sejenak melupakan tekanan perang dan kesulitan atas kehidupan sehari-hari mereka di wilayah tersebut.
Sebagian besar warga Gaza yang menonton final Piala Dunia 2026 itu mendukung Spanyol karena telah ikut membela hak rakyat Palestina selama ini.
"Kami datang kemari untuk mendukung Spanyol karena mereka berdiri bersama rakyat Palestina selama bertahun-tahun," kata Numan Abdullah, seorang warga Gaza yang ikut nonton bareng final Piala Dunia 2026, dilansir dari Antara, Senin (20/7).
Abdullah mengatakan dukungan itu juga membawa pesan perdamaian dan solidaritas kepada negara-negara yang mendukung Palestina.
"Kami adalah rakyat yang mendambakan perdamaian," tambahnya.
Baca Juga:Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Tagih Janji Marc Cucurella Tato Wajahnya
Spanyol menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada perpanjangan waktu di pertandingan final pada Minggu.
Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Spanyol setelah kemenangan perdananya pada 2010.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force