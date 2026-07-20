Kronologi Leandro Paredes Lepas Kendali! Cekik Eric Garcia hingga Nyaris Hajar Gavi Usai Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Spanyol memastikan diri menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Metlife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Namun, pesta kemenangan La Furia Roja sempat ternoda kericuhan antarpemain setelah sejumlah penggawa Argentina meluapkan frustrasi usai gagal mempertahankan gelar juara dunia.

Kemenangan Spanyol dipastikan lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 babak tambahan waktu.

Gol pemain pengganti tersebut menjadi pembeda dalam laga final yang berlangsung ketat sekaligus mengantar Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah.

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Kekalahan itu meninggalkan kekecewaan besar bagi skuad Argentina.

Emosi para pemain bahkan tidak berhenti saat peluit panjang dibunyikan dan berlanjut ketika para pemain Spanyol mulai merayakan keberhasilan mereka di atas lapangan.

Bagaimana Kericuhan Bermula Setelah Peluit Akhir?

Keributan bermula beberapa detik setelah pertandingan selesai ketika Mikel Oyarzabal dan Rodri berlari melewati bek Argentina, Nahuel Molina, untuk merayakan kemenangan.