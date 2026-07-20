Senin, BMKG Prakirakan Hujan Guyur Mayoritas Kota Besar Indonesia

Ilustrasi hujan deras. (Yuichi Yamazaki/AFP)
JawaPos.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. Kondisi itu diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada Senin (20/7).
"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan juga di Kota Tanjung Selor," kata Prakirawan BMKG Nurul Izzah Fitria, dilansir dari Antara.
Selain potensi curah hujan berskala sedang tersebut, BMKG juga memprakirakan curah hujan dengan intensitas ringan akan mendominasi dan membasahi sejumlah wilayah barat lainnya. Hujan berintensitas ringan tersebut diprakirakan berpeluang turun di Kota Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, serta Yogyakarta.
Sementara itu, dia menjelaskan, kondisi cuaca yang berkisar dari cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal diprakirakan akan menyelimuti langit Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Pangkalpinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin.
Tidak hanya tutupan awan dan hujan, Nurul juga mencatat adanya potensi udara kabur yang secara spesifik berpeluang terjadi di Kota Bandar Lampung dan juga Samarinda.
Beralih ke pemantauan di kawasan timur Indonesia, BMKG kembali memprakirakan adanya curah hujan dengan intensitas ringan yang berpeluang merata di sejumlah kawasan.
"Diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, kemudian Manado, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke," ujar Nurul Izzah Fitria menambahkan rincian untuk kawasan timur.
Selanjutnya, potensi cuaca berawan hingga berawan tebal diprakirakan akan mendominasi wilayah timur lainnya, yang meliputi Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, dan Nabire.
Nurul mengingatkan prakiraan tersebut adalah gambaran umum atas cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca yang lebih lengkap dan diperbarui setiap jam, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG dan akun media sosial @infobmkg.
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