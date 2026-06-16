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Ryandi Zahdomo
Selasa, 16 Juni 2026 | 21.25 WIB

Palu Diguncang Gempa Kuat M 6,7, BMKG Ungkap Pemicu dan Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6) pukul 10.27 WIB. (Antara) - Image

Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6) pukul 10.27 WIB. (Antara)

JawaPos.com - Warga Palu dan sekitarnya dikagetkan oleh guncangan hebat pada Selasa siang ini. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 baru saja mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, pada pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA.

Meski guncangannya terasa sangat kuat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan bencana tsunami.

Dikutip dari Radar Palu (JawaPos Group), terungkap kronologi dan penyebab gempa Palu M 6,7. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, pusat gempa terdeteksi berada di darat.

Hasil analisis menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 1,03 derajat Lintang Selatan dan 120,24 derajat Bujur Timur.

Titik ini berjarak sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu dengan kedalaman yang cukup dangkal, yakni 10 kilometer.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, memberikan penjelasan mendalam mengenai pemicu guncangan kuat ini. Karakteristik gempa kali ini murni akibat pergeseran lempeng lokal yang aktif.

"Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujar Wijayanto dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini dipicu oleh aktivitas patahan dengan mekanisme pergerakan turun (normal fault).

Karena sifatnya yang dangkal, energi gempa terasa sangat nyata di permukaan tanah.

Daftar Wilayah yang Merasakan Guncangan

Dampak guncangan dari gempa berkekuatan M 6,7 ini dilaporkan meluas ke berbagai wilayah di Sulawesi hingga Gorontalo. BMKG mencatat guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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