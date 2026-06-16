BMKG Peringatkan Banjir Rob di Pesisir Jatim, Pasang Air Laut Bisa Mencapai 140 Cm

JawaPos.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Pelabuhan Tanjung Perak memperingatkan potensi banjir rob di wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 - 18 Juni 2026.
Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno mengatakan bahwa banjir rob bulan Juni 2026 dipicu oleh pasang maksimum air laut dan fenomena bulan baru (new moon).
"Banjir rob disebabkan oleh kenaikan muka air laut, hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Banjir ini diakibatkan oleh terjadinya pasang air laut yang lebih tinggi dari ketinggian daratan," ujarnya, Selasa (16/6).
Sutarno menjelaskan, pasang laut maksimum yang terjadi merupakan siklus bulanan akibat fase bulan baru (new moon). Kondisi ini berpotensi memicu banjir rob di kawasan pesisir dengan ketinggian 120 - 140 cm DPL.
"Pengaruh pasang air laut maksimum dapat mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktifitas petani garam dan perikanan, serta kegiatan bongkar muat di Pelabuhan," imbuhnya.
Wilayah yang diprediksi terdampak banjir rob meliputi kawasan Surabaya Barat dan sekitarnya (Tuban, Lamongan, Gresik) pada 16 Juni 2026, kawasan Surabaya Pelabuhan dan sekitarnya pada 12 - 16 Juni 2026.
Kemudian Surabaya Timur dan sekitarnya (Sidoarjo dan Pasuruan) pada 13 - 17 Juni 2026, daerah Kalianget dan sekitarnya pada 15 - 16 Juni 2026, serta Banyuwangi dan sekitarnya pada 13 - 18 Juni 2026.
Baca Juga:Atasi Banjir Rob dan Abrasi, Pemprov Jatim Percepat Pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Pantura
BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya mengimbau masyarakat yang tinggal atau beraktifitas di wilayah pesisir untuk lebih waspada terhadap pasang air laut yang berpotensi bencana alam banjir rob.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!