Berhari-hari Terombang-ambing di Laut, 5 Korban Tenggelamnya KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat

JawaPos.com - Sebanyak 5 korban hilang dalam insiden tenggelamnya KM Nurul Salsa di Perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu (18/7). Mereka bertahan selama 4 hari terombang-ambing di lautan.

Kabar gembira itu datang petang tadi. Para korban ditemukan oleh KMN Sinar Matoanging 04 di sekitar Pulau Matallang. Mereka mengapung di laut dengan cara berpegangan pada rompong milik nelayan setempat. Para korban masing-masing bernama Sitti Amang, Andi Samad, Asseng, Diska, dan Sri Ardita.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar menyampaikan bahwa informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim SAR Gabungan dengan mengerahkan KN SAR Kamajaya untuk melakukan intercept atau penjemputan terhadap para korban.

”Alhamdulillah, kami kembali menerima kabar bahwa 5 korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh KMN Sinar Matoanging 04 di sekitar Pulau Matallang. Saat ini KN SAR Kamajaya sedang bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan intercept dan mengevakuasi para korban agar segera mendapatkan penanganan medis serta pendataan lebih lanjut,” terang dia kepada awak media.

Menurut Arif, kemampuan para korban bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong nelayan menjadi faktor penting hingga akhirnya mereka berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas di sekitar lokasi. Dia menyebut, temuan itu sekaligus menjadi motivasi bagi Tim SAR Gabungan yang sudah berhari-hari mencari puluhan korban hilang.

”Ini menjadi penyemangat bagi seluruh unsur SAR gabungan yang masih terus melaksanakan pencarian terhadap korban lainnya. Kami berharap masih ada korban lain yang dapat ditemukan dalam kondisi selamat,” ujarnya.

Basarnas Makassar memastikan proses evakuasi seluruh korban selamat itu akan dilakukan sesuai prosedur. Para korban bakal menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Arif pun memastikan bahwa operasi pencarian akan terus dilanjutkan.