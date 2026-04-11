Ledakan Kapal di Laut Arab, Tiga ABK Indonesia Selamat dan Segera Pulang

JawaPos.com - Insiden dramatis terjadi di perairan Laut Arab ketika kapal dagang MV Gold Autumn mengalami ledakan pada 7 April 2026. Di tengah situasi darurat tersebut, tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia berhasil selamat dan kini bersiap kembali ke Tanah Air.

Ledakan yang terjadi secara tiba-tiba memaksa nakhoda mengambil keputusan cepat dengan menginstruksikan seluruh awak kapal untuk meninggalkan kapal.

Para kru, termasuk tiga warga negara Indonesia, sempat bertahan di laut sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan.

Mereka pertama kali diselamatkan oleh kapal yang melintas, MV Yunis, sebelum kemudian dievakuasi lebih lanjut oleh patroli Angkatan Laut Pakistan ke lokasi yang aman.

Saat ini, ketiga ABK Indonesia tersebut berada di Karachi dalam kondisi baik. Mereka juga terus mendapatkan pendampingan dari perwakilan pemerintah Indonesia selama proses pemulangan.

Kementerian Luar Negeri RI memastikan seluruh proses kepulangan telah diatur, termasuk penyediaan tiket oleh agen kapal. Ketiganya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 12 April 2026.

Kapal MV Gold Autumn diketahui berbendera Panama dan dioperasikan oleh perusahaan asal China, dengan total 22 kru dari berbagai negara. Saat kejadian, kapal tengah berlayar dari Shanghai menuju Oman dan berada sekitar 200 mil laut dari pesisir Pakistan.

Hingga kini, penyebab ledakan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Namun, insiden tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan serius pada kapal serta mengganggu sistem operasionalnya.

Pemerintah Indonesia turut menyampaikan apresiasi kepada pihak Pakistan atas respons cepat dalam menyelamatkan para awak kapal.