Ledakan Kapal di Laut Arab, Tiga ABK Indonesia Selamat dan Segera Pulang

Ilustrasi kapal tenggelam Insan Faizin Mubarak/Antara
JawaPos.com - Insiden dramatis terjadi di perairan Laut Arab ketika kapal dagang MV Gold Autumn mengalami ledakan pada 7 April 2026. Di tengah situasi darurat tersebut, tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia berhasil selamat dan kini bersiap kembali ke Tanah Air.
Ledakan yang terjadi secara tiba-tiba memaksa nakhoda mengambil keputusan cepat dengan menginstruksikan seluruh awak kapal untuk meninggalkan kapal.
Para kru, termasuk tiga warga negara Indonesia, sempat bertahan di laut sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan.
Mereka pertama kali diselamatkan oleh kapal yang melintas, MV Yunis, sebelum kemudian dievakuasi lebih lanjut oleh patroli Angkatan Laut Pakistan ke lokasi yang aman.
Saat ini, ketiga ABK Indonesia tersebut berada di Karachi dalam kondisi baik. Mereka juga terus mendapatkan pendampingan dari perwakilan pemerintah Indonesia selama proses pemulangan.
Kementerian Luar Negeri RI memastikan seluruh proses kepulangan telah diatur, termasuk penyediaan tiket oleh agen kapal. Ketiganya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 12 April 2026.
Kapal MV Gold Autumn diketahui berbendera Panama dan dioperasikan oleh perusahaan asal China, dengan total 22 kru dari berbagai negara. Saat kejadian, kapal tengah berlayar dari Shanghai menuju Oman dan berada sekitar 200 mil laut dari pesisir Pakistan.
Hingga kini, penyebab ledakan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Namun, insiden tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan serius pada kapal serta mengganggu sistem operasionalnya.
Pemerintah Indonesia turut menyampaikan apresiasi kepada pihak Pakistan atas respons cepat dalam menyelamatkan para awak kapal.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pekerja migran di sektor pelayaran untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik
Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek