Pangdam VI/Mulawarman Tegaskan Komitmen Perkuat Profesionalisme Prajurit dan Kedekatan dengan Masyarakat

JawaPos.com – Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit sekaligus memperkuat kehadiran TNI di tengah masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Kodam VI/Mulawarman yang mengusung tema "Teruslah Melangkah", di Lapangan Merdeka, Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (12/7).

Peringatan HUT ke-68 Kodam VI/Mulawarman dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan, Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Andrianto Jossy Kusumo, jajaran Forkopimda Kalimantan Timur dan Balikpapan, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Krido Pramono mengajak seluruh prajurit maupun masyarakat menjadikan momentum hari jadi Kodam sebagai ajang refleksi atas perjalanan panjang pengabdian selama 68 tahun dalam menjaga bangsa dan negara.

“Berbagai dinamika, tantangan, dan pengabdian telah dilalui dalam menjaga stabilitas keamanan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” ujar Krido.

Menurutnya, peringatan HUT Kodam VI/Mulawarman tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi wadah untuk menumbuhkan gaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan kebersamaan.

“Hari ini Kodam VI/Mulawarman menyelenggarakan rangkaian kegiatan HUT ke-68. Bersama-sama kita melaksanakan jalan sehat, senam aerobik, hiburan, dan pembagian doorprize,” ucapnya.