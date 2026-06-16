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Muhammad Ridwan
Selasa, 16 Juni 2026 | 16.54 WIB

Wamentan Sudaryono Beberkan Pembubaran Diskusi di UGM, Begini Ceritanya

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama mahasiswa di UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam. (Istimewa) - Image

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama mahasiswa di UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam. (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan penjelasan terkait insiden pembubaran diskusi yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Senin (15/6).

Sudaryono mengatakan dirinya hadir bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dengan tujuan membuka ruang dialog secara terbuka dan demokratis bersama mahasiswa.

“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6).

Ia menegaskan, sejak awal forum digelar para narasumber telah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” tuturnya.

Namun, suasana forum berubah ketika muncul sekelompok peserta yang meminta agar diskusi dihentikan. Kondisi tersebut membuat jalannya acara menjadi tidak kondusif.

Menurut Sudaryono, diskusi sempat berlangsung selama sekitar 30 hingga 40 menit sebelum situasi memanas.

“Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog,” ungkapnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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