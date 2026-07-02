Inovasi AI SMART MEASUREMENT Tampil di HUT Bhayangkara 2026, Perkuat Industri Garmen Nasional

JawaPos.com - Inovasi teknologi karya anak bangsa kembali hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara 2026. Kolaborasi Wong Hang Bersaudara dan Aksadigitex, perkenalkan AI SMART MEASUREMENT, aplikasi pengukuran berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk merevolusi proses pengambilan ukuran pakaian secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

Pada HUT Bhayangkara tahun ini, AI SMART MEASUREMENT mendapatkan kesempatan tampil atas dukungan Divisi Logistik Polri sebagai salah satu bentuk implementasi inovasi dan transformasi digital di bidang perlengkapan serta industri garmen nasional.

Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan pengolahan data digital untuk membantu proses pengukuran tubuh tanpa metode konvensional yang memerlukan waktu lebih lama. Dengan sistem yang lebih presisi dan konsisten, AI SMART MEASUREMENT diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi pakaian sekaligus mempercepat proses layanan kepada pengguna.

Samuel Wongso, perwakilan Wong Hang Bersaudara menjelaskan, pengembangan teknologi AI SMART MEASUREMENT tidak terlepas dari proses riset, uji coba, dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Teknologi ini dibangun berdasar pengalaman Wong Hang Bersaudara sebagai rumah jahit dan produsen pakaian yang telah berdiri sejak 1933.

Menurut dia, berbekal pemahaman mendalam mengenai proporsi dan karakteristik ukuran tubuh manusia, berbagai proses trial and error dilakukan untuk menghasilkan sistem pengukuran dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sehingga mampu menghadirkan hasil ukur tubuh yang lebih presisi melalui pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence.

Inovasi tersebut turut mendapat perhatian Presiden Prabowo, yang hadir dalam rangkaian acara HUT Bhayangkara 2026. Presiden turut meninjau teknologi AI SMART MEASUREMENT dan menerima penjelasan mengenai potensi penerapan teknologi ini dalam mendukung pengembangan industri tekstil dan garment nasional.

Baca Juga:Mabes Polri Dukung Kejagung Tindak Brigjen Iwan di Kasus Korupsi Anggaran MBG

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol. Suwondo, yang secara langsung meninjau implementasi inovasi tersebut di area Pameran Logistik Polri.

”Teknologi ini kami kembangkan untuk menghadirkan proses pengukuran tubuh lebih presisi dan konsisten melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Harapannya, proses produksi pakaian dapat jadi lebih efisien dan meningkatkan kualitas hasil akhir,” ujar Samuel Wongso dilansir dari Antara.