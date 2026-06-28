Konsolidasi Konferensi Republik Batal Digelar Secara Mendadak di Kampus UI Salemba, Tuding Pihak Eksternal Terlibat

JawaPos.com - Konsolidasi Nasional Konferensi Republik bertajuk 'Jalan Menata Kembali Republik' yang sedianya digelar di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu (28/6), secara mendadak dibatalkan. Acara itu sedianya dihadiri sejumlah tokoh, aktivis hingga akademisi untuk membicarakan persoalan bangsa.

Pembatalan acara itu terjadi setelah panitia menerima pemberitahuan pembatalan penggunaan ruangan hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Padahal, seluruh proses administrasi dan persiapan teknis telah diselesaikan jauh sebelum pelaksanaan.

Ketua Pelaksana Konsolidasi Nasional Konferensi Republik, Ahmad Mujahid, mengatakan seluruh prosedur yang dipersyaratkan pihak kampus telah dipenuhi sejak awal pengajuan kegiatan.

"Kami menempuh seluruh prosedur administrasi yang dipersyaratkan sejak 19 Juni. Sejak awal proses ini kami diterima dengan sangat baik oleh pihak kampus. Komunikasi dan kerja sama dalam sepekan terakhir berjalan positif, kooperatif, dan profesional," kata Ahmad Mujahid di Jakarta, Minggu (28/6).

Ahmad menjelaskan, panitia telah melalui seluruh tahapan administrasi, mulai dari pengiriman surat resmi hingga audiensi dengan Dekanat Fakultas Kedokteran UI. Bahkan, panitia telah menerima surat tugas bagi petugas fakultas yang akan mendampingi pelaksanaan kegiatan beserta rincian biaya penggunaan lokasi.

"Pada 24 Juni kami bahkan menerima surat tugas untuk petugas fakultas yang akan mengawal kegiatan, lengkap dengan rincian biaya sewa tempat. Rekan media dapat menyaksikan sendiri bahwa instalasi fisik di dalam venue sudah terpasang sepenuhnya," ungkapnya.

Namun, kata Ahmad, situasi berubah secara mendadak pada dini hari menjelang pelaksanaan acara ketika panitia menerima pemberitahuan resmi mengenai pembatalan penggunaan ruangan.

"Dinamika berkembang di detik terakhir. Pada pukul 01.00 dini hari tadi, kami menerima pemberitahuan resmi yang menyatakan pembatalan sepihak penggunaan ruangan untuk Rapat Kerja Nasional kami," ujar Ahmad.

Meski menyayangkan keputusan tersebut, pihaknya memilih tidak memperpanjang polemik dan tetap melanjutkan agenda melalui platform daring. Ia juga menilai, pembatalan bukan semata-mata berasal dari kebijakan internal kampus.