Mabes Polri Resmi Bentuk Polres Baru di Ibu Kota Nusantara 

JawaPos.com - Tidak hanya melalukan mutasi terhadap ribuan personel, Mabes Polri resmi membentuk polres baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah itu dilakukan bersamaan dengan promisi terhadap 190 kapolres di berbagai daerah Indonesia.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa promosi kapolres itu mencakup jabatan di polres, polresta, polres metro, dan polrestabes. Khusus di IKN, Mabes Polri memutuskan membentuk polresta.

Mabes Polri juga meningkatkan status 8 polres tipe D menjadi polresta, kemudian membentuk 4 polres tipe D baru. Yakni Polres Padang Lawas Utara, Polres Sumba Tengah, Polres Konawe Kepulauan, dan Polres Banggai Laut. Sementara 8 polres yang naik status berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

“Pembentukan (polres) dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” kata Trunoyudo.

Jenderal bintang satu Polri itu pun menegaskan bajwa dalam mutasi kali ini, Polri memberikan ruang lebih luas bagi personel polisi wanita (polwan). Sebanyak 45 Polwan memperoleh promosi jabatan, termasuk 17 personel yang dipromosikan menjadi kapolres dengan pangkat setingkat IIIA2.

“Peningkatan peran Polwan dalam jabatan strategis menunjukkan komitmen Polri terhadap pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi tanpa membedakan gender,” tegasnya.