Menteri HAM Natalius Pigai Terima Aduan DPRK Mimika Terkait Nasib Pekerja Freeport

JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima pengaduan soal mogok kerja (moker) yang melibatkan karyawan PT Freeport Indonesia.

Aspirasi itu disampaikan oleh DPR Kabupaten Mimika terkait nasib ribuan pekerja yang terdampak aksi mogok kerja sejak 2017.

Ketua Pansus DPRK Mimika, Derek Tenouye, menegaskan persoalan yang telah berlangsung hampir satu dekade tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa penyelesaian.

Ia mengapresiasi respons Kementerian HAM yang dinilai memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

"Beliau (Natalius Pigai) menyatakan bahwa memang (persoalan) kemanusiaan itu tugas dan posisi saya (Menteri HAM)," kata Derek ditemui di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (24/6).

Derek memastikan, pihaknya akan terus mengupayakan berbagai langkah untuk memperjuangkan penyelesaian masalah ribuan pekerja buruh Freeport.

Setelah bertemu Kementerian HAM, pihaknya juga berencana menemui Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

"Karena negara mengorbankan mereka (pekerja moker) ini luar biasa, ya," ucapnya.

Sementara, Sekretaris Pansus DPRK Mimika terkait Penanganan Karyawan Moker di Lingkungan PT Freeport Indonesia, Yan Pieterson Laly, mengatakan tujuan utama pertemuan tersebut adalah mencari langkah konkret untuk mengakhiri persoalan yang berkepanjangan.