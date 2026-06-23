Sempat Diisukan di Lirboyo, PBNU Tegaskan Lokasi Muktamar ke-35 NU Belum Diputuskan 

JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan berlangsung pada 1 - 5 Agustus 2026. Meski begitu, lokasi atau tuan rumah penyelenggaraan hingga kini belum diputuskan secara resmi.

Pengumuman ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6).

"Muktamar ke-35 NU insyaallah digelar 1-5 Agustus (2026) yang akan datang. Di tempat yang akan segera disepakati bersama," ujar ulama yang akrab disapa Gus Yahya tersebut di hadapan ribuan peserta Munas.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang setelah rapat pleno penentuan lokasi Muktamar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri pada Senin (22/6).

Dalam forum tersebut, beredar anggapan bahwa Muktamar ke-35 NU telah diputuskan digelar di Pondok Pesantren Lirboyo. Informasi itu memicu pro dan kontra di internal organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Steering Committee (SC) Munas-Konbes NU 2026, Prof Mohammad Nuh mengatakan lokasi Muktamar akan segera diumumkan setelah dilakukan peninjauan terhadap seluruh daerah yang mengajukan diri.

Sejauh ini, sejumlah daerah telah resmi menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatra Barat.

"Kami (PBNU) akan segera membentuk tim (khusus) yang akan melakukan review (peninjauan) terhadap tempat-tempat tadi itu (daerah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah Muktamar)," ujar Prof. Nuh.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Nuh menyebut Munas dan Konbes tahun ini merupakan rangkaian penting dalam persiapan Muktamar ke-35 NU, yang menjadi muktamar pertama pada abad kedua perjalanan NU.