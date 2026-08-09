Abdul Hakim Mahfudz Siap Jika Ditugaskan Maju sebagai Calon Ketum PBNU

JawaPos.com – KH Abdul Hakim Mahfudz menyatakan siap menjalankan amanah apabila mendapatkan tugas untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Hakim saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama sejumlah pengurus cabang Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah di Jakarta.

Menurut Abdul Hakim, silaturahmi merupakan bagian dari tradisi NU yang menjadi ruang untuk mempererat hubungan sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan organisasi dan kehidupan masyarakat.

“Sore ini kami silaturahmi. Setelah tadi siang ada acara mendengarkan PBNU mengenai Qanun Asasi dan ini masih banyak dari PC-PC seluruh Indonesia. Kita berkumpul secara silaturahmi. Ini tradisi NU, silaturahmi, berdiskusi,” ujar Abdul Hakim.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi pengurus NU dari berbagai daerah yang sedang berada di Jakarta untuk saling bertemu dan memperkuat komunikasi.

Abdul Hakim menilai tradisi silaturahmi dan diskusi penting untuk menjaga kesinambungan perjuangan NU. Menurutnya, setiap pertemuan antarpengurus diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

KH Abdul Hakim Mahfudz. (Istimewa)

Ketika ditanya mengenai kesiapannya jika mendapatkan amanah untuk maju dalam bursa calon Ketua Umum PBNU, Abdul Hakim menegaskan bahwa pengabdian di NU dapat dilakukan melalui posisi apa pun.