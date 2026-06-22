Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Novia Herawati, ARM
Senin, 22 Juni 2026 | 18.17 WIB

Pasporia Meriahkan Car Free Day Surabaya, Dekatkan Layanan Paspor kepada Masyarakat

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tengah melayani masyarakat yang tengah membuat pasport di layanan Pasporia dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Darmo, tepatnya di area Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Minggu (21/06). (Istimewa) - Image

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tengah melayani masyarakat yang tengah membuat pasport di layanan Pasporia dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Darmo, tepatnya di area Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Minggu (21/06). (Istimewa)

JawaPos.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kembali menghadirkan layanan Pasporia dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Darmo, tepatnya di area Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Minggu (21/06).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan waktu berolahraga di CFD untuk sekaligus mengurus paspor. Petugas memberikan layanan secara langsung mulai dari pemberian nomor antrean, pengambilan foto, perekaman biometrik, wawancara, hingga pemeriksaan kelengkapan berkas pemohon.

Pada kegiatan ini, Kantor Imigrasi Surabaya melayani total 40 permohonan paspor yang terdiri dari 30 permohonan melalui aplikasi M-Paspor dan 10 permohonan melalui mekanisme walk-in. Seluruh proses pelayanan berjalan tertib, lancar, dan tanpa kendala.

Selain menghadirkan layanan paspor, Kantor Imigrasi Surabaya juga melakukan penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembagian brosur layanan keimigrasian, konsultasi keimigrasian secara langsung, serta berbagai permainan interaktif yang disertai hadiah dan suvenir menarik.

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang mendatangi booth Kantor Imigrasi Surabaya untuk memperoleh informasi, berkonsultasi terkait layanan keimigrasian, hingga berpartisipasi dalam berbagai permainan yang disediakan. Interaksi yang terjalin menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan dan kebijakan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyampaikan bahwa layanan Pasporia merupakan salah satu upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat melalui konsep jemput bola. Kehadiran layanan di ruang publik diharapkan dapat memberikan kemudahan akses sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Surabaya terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan responsif serta memperluas diseminasi informasi keimigrasian kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan terbaik melalui program “Imigrasi untuk Rakyat”.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Jamaah Tak Perlu Antre, Corridor Gate Imigrasi kini Hadir di Asrama Haji Surabaya - Image
Surabaya Raya

Jamaah Tak Perlu Antre, Corridor Gate Imigrasi kini Hadir di Asrama Haji Surabaya

Rabu, 3 Juni 2026 | 06.59 WIB

Imigrasi Siapkan Corridor Gate, Jemaah Haji Jakarta dan Surabaya Tidak Perlu Antre Imigrasi - Image
Surabaya Raya

Imigrasi Siapkan Corridor Gate, Jemaah Haji Jakarta dan Surabaya Tidak Perlu Antre Imigrasi

Rabu, 3 Juni 2026 | 03.22 WIB

Paspor Simpatik Hari Kebangkitan Nasional, Imigrasi Surabaya Layani 188 Pemohon Paspor pada Akhir Pekan - Image
Surabaya Raya

Paspor Simpatik Hari Kebangkitan Nasional, Imigrasi Surabaya Layani 188 Pemohon Paspor pada Akhir Pekan

Minggu, 24 Mei 2026 | 19.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore