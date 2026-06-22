Pasporia Meriahkan Car Free Day Surabaya, Dekatkan Layanan Paspor kepada Masyarakat

JawaPos.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kembali menghadirkan layanan Pasporia dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Darmo, tepatnya di area Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Minggu (21/06).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan waktu berolahraga di CFD untuk sekaligus mengurus paspor. Petugas memberikan layanan secara langsung mulai dari pemberian nomor antrean, pengambilan foto, perekaman biometrik, wawancara, hingga pemeriksaan kelengkapan berkas pemohon.

Pada kegiatan ini, Kantor Imigrasi Surabaya melayani total 40 permohonan paspor yang terdiri dari 30 permohonan melalui aplikasi M-Paspor dan 10 permohonan melalui mekanisme walk-in. Seluruh proses pelayanan berjalan tertib, lancar, dan tanpa kendala.

Selain menghadirkan layanan paspor, Kantor Imigrasi Surabaya juga melakukan penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembagian brosur layanan keimigrasian, konsultasi keimigrasian secara langsung, serta berbagai permainan interaktif yang disertai hadiah dan suvenir menarik.

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Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang mendatangi booth Kantor Imigrasi Surabaya untuk memperoleh informasi, berkonsultasi terkait layanan keimigrasian, hingga berpartisipasi dalam berbagai permainan yang disediakan. Interaksi yang terjalin menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan dan kebijakan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyampaikan bahwa layanan Pasporia merupakan salah satu upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat melalui konsep jemput bola. Kehadiran layanan di ruang publik diharapkan dapat memberikan kemudahan akses sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.