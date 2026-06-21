Harta Kekayaan Zita Anjani Melonjak Setelah Menjabat Utusan Khusus Presiden, Kini Tembus Rp 109 Miliar

JawaPos.com – Harta kekayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, menjadi perhatian publik setelah nilainya tercatat meningkat signifikan dalam laporan terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, tersebut kini memiliki total kekayaan lebih dari Rp 109,3 miliar.

Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan pada 26 Maret 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025, total kekayaan Zita mencapai Rp 109.325.511.209. Nilai tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan laporan sebelumnya saat dirinya mulai menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dalam laporan terbarunya, Zita tercatat memiliki delapan bidang tanah dan bangunan yang berada di Kota Depok, Lampung Selatan, dan Jakarta Timur. Aset properti tersebut memiliki nilai keseluruhan sebesar Rp 52.294.111.000.

Selain aset properti, mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan. Koleksinya meliputi Toyota Alphard tahun 2014, Toyota Alphard tahun 2021, Lexus LM350 tahun 2023, serta sepeda motor Honda tahun 2017. Total nilai aset kendaraan tersebut mencapai Rp 4.403.000.000.

Zita juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 32.300.616.000. Di samping itu, ia juga melaporkan kepemilikan surat berharga dengan nilai Rp 11.885.184.209.

Untuk kategori kas dan setara kas, jumlah yang tercatat mencapai Rp 6 miliar. Sementara itu, aset lainnya yang dimiliki bernilai Rp 2.442.600.000.

Akumulasi seluruh aset tersebut membuat total kekayaan Zita Anjani pada laporan tahun 2025 menembus angka Rp 109,3 miliar.

Jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup besar. Saat pertama kali melaporkan harta kekayaannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata pada 18 Januari 2025 untuk periode tahun 2024, total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp 89.751.378.000.

Kenaikan tersebut menjadi lebih mencolok apabila dibandingkan dengan laporan yang disampaikan ketika Zita masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 5 Desember 2024, total kekayaannya tercatat sebesar Rp 47.656.900.000.