Harta Calon Tunggal Gubernur BI Destry Damayanti Capai Rp 100 Miliar, Utangnya Rp 3,5 Miliar

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, yang mengundurkan pada 27 Juli 2026. Destry Damayanti bukan orang baru di lingkungan bank sentral, ia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Menelisik harta kekayaan Destry Damayanti dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki nilai sejumlah Rp 100.236.436.493 atau Rp 100 miliar. Harta kekayaan itu terakhir dilaporkan pada 19 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Destry tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 12 bidang yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Tangerang, dan Serang. Total harta kekayaan tidak bergeraknya senilai Rp 57.107.500.000.

Destry juga tercatat memiliki kekayaan berupa alat transportasi, di antaranya dua mobil listrik bermerek Hyundai Ionic 5 tahun 2023 dan BYD Seal tahun 2024, motor Vespa Sprint S 150 tahun 2024, serta tiga unit sepeda bermerek Litespeed Road Bike tahun 2020, Dahon sepeda lipat tahun 2020, dan Pacific sepeda lipat listrik tahun 2021. Harta bergerak miliknya itu sejumlah Rp 1.077.500.000.

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Destry juga mengklaim mempunyai harta bergerak lainnya Rp 12.364.262.000, surat berharga Rp 15.231.553.626. Serta, kas dan setara kas Rp 15.078.007.895.

Destry turut tercatat memiliki harta lainnya sebesar Rp 2.898.349.972. Namun, ia tercatat memiliki utang sejumlah Rp 3.520.737.000. Sehingga, harta seluruhnya mencapai Rp 100.236.436.493.

Mensesneg benarkan penyerahan Surpres Gubernur BI ke DPR

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah telah mengirimkan surat presiden (surpres) terkait pengganti Gubernur BI ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.