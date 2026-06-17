Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 18 Juni 2026 | 02.39 WIB

KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 762 Miliar, Tak Mau Ikut Usulan Sahroni Rp 5 Triliun

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan 5 petinggi BUMN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/3). (Istimewa) - Image

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan 5 petinggi BUMN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/3). (Istimewa)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa lembaganya memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 1,23 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

"Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar Rp 349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp 1,23 triliun," kata Setyo dalam rapat bersama Komisi III DPR.

Menurut Setyo, anggaran yang tersedia akan digunakan untuk berbagai program, mulai dari dukungan manajemen hingga pelaksanaan tugas teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Untuk program tersebut, KPK mengalokasikan dana sebesar Rp 9,3 miliar.

"Jika dibandingkan berdasarkan jenis belanja, yaitu sebesar Rp 1,31 miliar ini dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang sebesar Rp 201,7 miliar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Setyo juga menyampaikan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar. Ia mengaitkan usulan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat kegiatan konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul pada awal Juni 2026 lalu.

"Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement 'berapa pun yang dibutuhkan'. Oleh karena itu, tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar," ungkapnya.

Pernyataan tersebut memancing respons dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang memimpin jalannya rapat. Politikus Partai NasDem itu mengaku heran karena nilai tambahan anggaran yang diajukan KPK dinilai masih terlalu kecil.

"Pak Ketua, sebentar, sebelum lanjut. Jadi Bapak cuma ngajuin Rp 762 (miliar) nih ya?" tutur Sahroni.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Setyo menegaskan bahwa angka yang diajukan telah disesuaikan dengan kebutuhan riil lembaga antirasuah tersebut.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Terduga Pelaku Pemukulan Bro Ron Akui 'Orang Tuanya' Dihina Kata-kata Kasar dan Rasis - Image
Jabodetabek

Terduga Pelaku Pemukulan Bro Ron Akui 'Orang Tuanya' Dihina Kata-kata Kasar dan Rasis

Rabu, 6 Mei 2026 | 13.41 WIB

ICW Sesalkan Pengangkatan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR: Tidak Menghormati Korban Agustus 2025 - Image
Politik

ICW Sesalkan Pengangkatan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR: Tidak Menghormati Korban Agustus 2025

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02.05 WIB

Terkait Kasus Silmy Karim, WN Rusia Laporkan Dugaan Korupsi Oknum Imigrasi ke KPK dan Siap jadi Saksi - Image
Kasuistika

Terkait Kasus Silmy Karim, WN Rusia Laporkan Dugaan Korupsi Oknum Imigrasi ke KPK dan Siap jadi Saksi

Kamis, 18 Juni 2026 | 01.12 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore