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Selasa, 16 Juni 2026 | 21.05 WIB

Smart Kampung Banyuwangi Jadi Sorotan ASEAN, Raih Indeks SPBE 4,87 dan Dipuji sebagai Praktik Baik Kota Cerdas

Rapat koordinasi persiapan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting Philippines, di Jakarta beberapa hari lalu. (Pemkab Banyuwangi) - Image

Rapat koordinasi persiapan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting Philippines, di Jakarta beberapa hari lalu. (Pemkab Banyuwangi)

JawaPos.com — Program Smart Kampung Banyuwangi kembali mendapat pengakuan internasional setelah diundang Kementerian Dalam Negeri untuk dipaparkan dalam rapat koordinasi persiapan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.

Program yang mengintegrasikan layanan publik digital hingga tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ini dinilai berhasil mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi warga serta mengantarkan Banyuwangi mencatat indeks SPBE 4,87, tertinggi di Indonesia.

Mengapa Smart Kampung Banyuwangi Dilirik Forum ASEAN?
Program Smart Kampung Banyuwangi diposisikan sebagai salah satu praktik baik penerapan kota cerdas dalam forum persiapan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.

Pengakuan tersebut menjadi bukti keberhasilan Banyuwangi dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang berbasis teknologi sekaligus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri secara khusus mengundang Banyuwangi untuk memaparkan perkembangan program tersebut di hadapan berbagai pemangku kepentingan.

Smart Kampung dinilai berbeda karena tidak hanya berfokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Pengembangan Smart Kampung selama ini menjadi salah satu strategi utama Banyuwangi dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat peran desa sebagai pusat pelayanan sekaligus penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

Pengakuan dalam forum ASEAN menjadi pencapaian penting karena memperlihatkan inovasi yang lahir dari daerah mampu menjadi referensi bagi kota dan kabupaten lain, bahkan di tingkat regional Asia Tenggara.

Kehadiran Banyuwangi dalam forum tersebut juga membuka peluang pertukaran pengalaman terkait pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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