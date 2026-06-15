14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan yang diterima di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026) itu menjadi raihan WTP ke-14 secara berturut-turut sejak 2012 dan menegaskan konsistensi Banyuwangi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Mengapa Raihan WTP ke-14 Ini Menjadi Pencapaian Penting?

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Predikat ini menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi berbagai indikator pengelolaan keuangan yang baik.

Banyuwangi berhasil mempertahankan capaian tersebut selama 14 tahun berturut-turut sejak 2012.

Konsistensi dalam mempertahankan opini tertinggi itu menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sesaat.

Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Jawa Timur yang berlokasi di Sidoarjo pada Jumat, 29 Mei 2026.

Dalam proses audit, BPK menilai sejumlah aspek penting.