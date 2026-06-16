Berdampak ke Masyarakat, Program Banyuwangi Hijau Ubah Kawasan Pembuangan Sampah Jadi Lebih Bersih

JawaPos.com — Program Layanan Banyuwangi Hijau (BWH) hingga 30 April 2026 telah menjangkau 73 desa di Kabupaten Banyuwangi dan memberi manfaat kepada sekitar 500 ribu warga.

Perluasan layanan pengelolaan sampah terpadu tersebut berdampak langsung pada peningkatan kebersihan lingkungan, termasuk mengubah kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi pembuangan sampah menjadi lebih tertata dan bersih.

Bagaimana Capaian Program Banyuwangi Hijau Saat Ini?

Program Banyuwangi Hijau terus berkembang sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Hingga akhir April 2026, layanan tersebut telah hadir di 73 desa dengan cakupan manfaat mencapai sekitar 500 ribu penduduk.

Perluasan layanan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengurangi persoalan sampah secara menyeluruh.

Tidak hanya mengandalkan pengangkutan, program ini juga menekankan pengelolaan sampah yang terintegrasi mulai dari tingkat rumah tangga hingga tempat pengolahan akhir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Dwi Handajani menjelaskan, program tersebut dirancang untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih baik di tengah masyarakat.

Pendekatan itu dinilai mampu menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

“Banyuwangi Hijau bukan hanya soal pengangkutan sampah, tetapi membangun sistem pengelolaan dari hulu ke hilir. Dengan bertambahnya desa terlayani, kami melihat peningkatan kesadaran masyarakat dalam memisah dan mengelola sampah secara mandiri,” ujarnya.