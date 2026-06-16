Budiman Sudjatmiko Cerita saat Digeruduk Mahasiswa UGM

JawaPos.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menceritakan detik-detik dirinya digeruduk sekelompok mahasiswa saat menjadi pembicara dalam acara diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6) malam.

Menurut Budiman, situasi awal diskusi berlangsung tertib hingga dirinya mulai menyampaikan materi. Saat itu, sejumlah massa dari luar gedung masuk dan menempati area tribun.

Dalam paparannya, Budiman saat itu mengeklaim bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan membungkam kritik atau membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan terkait kasus yang menimpa mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang sebelumnya mengaku mobilnya dipasangi alat pelacak oleh pihak tak dikenal.

"Ketika saya selesai menyampaikan hal itu, sekelompok orang dari tribun belakang langsung merangsek naik ke atas panggung," ujar Budiman dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Ia mengaku sempat menunggu dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa yang naik ke panggung. Namun, jumlah massa yang terus bertambah membuat situasi menjadi tidak terkendali.

Kericuhan kemudian terjadi setelah massa yang datang belakangan ikut naik ke atas panggung dan terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang mengawal Budiman.