Info Demo Jakarta 15 Juni 2026: 4 Titik Lokasi dan Estimasi Jumlah Massa

JawaPos.com - Polda Metro Jaya secara telah memetakan sedikitnya empat titik aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat yang menjadi pusat konsentrasi massa pada Senin (15/6/). Untuk mengawal jalannya aksi, ribuan aparat gabungan dikerahkan ke lapangan.

Sebanyak 6.675 personel gabungan langsung disebar ke sejumlah titik strategis. Kekuatan ini dikerahkan demi menjaga ketertiban umum di tengah penyampaian aspirasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membeberkan rincian kekuatan yang diturunkan hari ini. Personel yang dikerahkan terdiri dari 6.165 anggota Polri, 500 personel TNI, dan 10 petugas Dinas Perhubungan.

"Polda Metro Jaya telah menyiapkan 6.675 personel gabungan untuk mengamankan seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat. Personel akan ditempatkan di titik-titik strategis guna menjamin keamanan peserta aksi maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi," kata Budi, Senin (15/6).

Menurut Budi, pengamanan ketat dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pihak kepolisian berkomitmen memberikan ruang bagi warga negara yang ingin menyuarakan pendapatnya secara sah.

Peta Konsentrasi Massa: Kawasan DPR RI Jadi Pusat Terbesar Berdasarkan data yang dihimpun kepolisian, konsentrasi massa tersebar di beberapa objek vital. Adapun, lokasi pengamanan dilakukan di kawasan DPR/MPR RI, Silang Monas, Bundaran HI-Dukuh Atas hingga Gedung Badan Gizi Nasional (BGN).