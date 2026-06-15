Prabowo Terima Kunjungan Presiden Jerman di Istana, Bahas Investasi hingga Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6). (Bakom)
JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6). Pertemuan kedua kepala negara tersebut dinilai memiliki makna penting bagi hubungan bilateral Indonesia dan Jerman di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Prabowo menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Steinmeier ke Indonesia. Menurutnya, kedatangan Presiden Jerman menjadi simbol eratnya hubungan kedua negara yang selama ini terus terjalin dengan baik.
"Ini kehormatan besar bagi kami. Kunjungan kenegaraan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia karena ini juga menunjukkan hubungan antara Jerman dan Indonesia yang sangat baik," kata Prabowo usai menerima kunjungan.
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Ia menilai, kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama kedua negara, terutama saat dunia menghadapi berbagai tantangan global yang dinamis.
"Kunjungan ini juga merupakan momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Steinmeier membahas berbagai sektor kerja sama yang akan terus diperkuat antara Indonesia dan Jerman. Fokus pembahasan meliputi bidang ekonomi, investasi, transisi energi, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan.
"Penguatan dan keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jerman tentunya menjadi prioritas," ucap Prabowo.
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Selain membahas kerja sama strategis, kunjungan Steinmeier juga disebut menjadi awal menuju peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman pada 2027 mendatang.
Prabowo menyatakan, pembicaraan dengan Steinmeier juga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama di sektor perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
"Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan," tutur Prabowo.
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