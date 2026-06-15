Investor Global Makin Lirik Indonesia, Presiden Prabowo Minta Peluang Investasi segera Dieksekusi

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Kepala BP BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, bersama sejumlah menteri yang membidangi sektor perekonomian di Jakarta, Minggu (14/6).

Dalam agenda tersebut, Presiden menerima pemaparan mengenai meningkatnya perhatian investor internasional terhadap Indonesia, termasuk sejumlah proyek investasi strategis yang sedang dalam tahap penjajakan.

Antusiasme investor global tersebut dinilai menunjukkan keyakinan yang semakin kuat terhadap stabilitas ekonomi nasional serta arah kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah.

Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden menekankan perlunya koordinasi yang lebih erat antar kementerian dan lembaga agar berbagai peluang investasi yang muncul dapat segera direalisasikan. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk memastikan investasi mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain percepatan realisasi investasi, Presiden juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Pemerintah diminta menyampaikan perkembangan investasi dan berbagai pencapaian secara transparan guna memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan hasil kerja pemerintah dalam menarik investasi yang berkualitas.

“Arahan Presiden jelas, yaitu memastikan setiap peluang investasi strategis dapat dikawal dengan baik, dipercepat realisasinya, serta dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat,” begitu pernyataan BP BUMN mengutip akun instagram resminya.

Pemerintah menilai investasi memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing Indonesia. Oleh sebab itu, setiap peluang investasi yang sedang dibahas akan terus dipantau dan didorong agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memperkuat tata kelola, menjaga kepastian regulasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global sekaligus mendorong masuknya investasi yang menghasilkan nilai tambah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.