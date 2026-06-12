Demo Mahasiswa di Sudirman-Thamrin Bubarkan Diri, Jalur Protokol Mulai Dibuka Setengah

Jalan Jenderal Sudirman - MH Thamrin dibuka setelah ribuan massa aksi dari mahasiswa dan masyarakat sipil membubarkan diri pada Jumat (12/6) malam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Jalan Jenderal Sudirman - MH Thamrin Jakarta akhirnya resmi membubarkan diri pada Jumat (12/6) malam.
Menyusul bubarnya massa, aparat kepolisian mulai membuka kembali akses jalan secara bertahap.
Pantauan JawaPos.com, arus lalu lintas di jalur protokol tersebut mulai dibuka sebagian sejak pukul 20.45 WIB. Pengendara yang sebelumnya terjebak kemacetan panjang kini sudah bisa melintasi jalur Sudirman-Thamrin, meskipun volume kendaraan masih padat merayap.
Proses bubarnya massa aksi ini sebenarnya sudah berlangsung secara bergelombang sejak petang. Gelombang pertama pergerakan mundur dimulai oleh rombongan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) yang memutuskan untuk meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.30 WIB.
Setelah massa dari UI menarik diri, situasi di garda terdepan sempat mengalami pergeseran.
Barisan aksi paling depan langsung diambil alih oleh aliansi mahasiswa dari kampus lain, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pancasila, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Meski malam ini mereka memilih mundur untuk sementara waktu, aliansi mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan belum selesai.
Mereka berjanji dan mengancam akan kembali menggelar demonstrasi besar-besaran dengan massa yang lebih banyak di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam waktu dekat.
Di sisi lain, hingga jalan mulai dibuka setengah, terpantau masih terdapat sekelompok kecil orang yang bertahan di trotoar.
Sambil membawa poster tuntutan, mereka tetap menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya desakan untuk menghentikan program Koperasi Desa (Kopdes) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
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