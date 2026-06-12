Bawa Bom Molotov, Polda Metro Jaya Tangkap 2 Orang Diduga Berniat Dompleng Demo Mahasiswa di Jakarta

JawaPos.com - Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Polda Metro Jaya menangkap 2 orang di sekitar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat sore (12/6). Mereka ditangkap karena kedapatan membawa bom molotov.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut, kedua orang tersebut diduga berasal dari kelompok perusuh yang sudah teridentifikasi oleh petugas kepolisian. Mereka berniat mendompleng aksi demo mahasiswa di Jakarta hari ini.

”Satgas Gakkum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov. Dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata dia kepada awak media.

Untuk memastikan asal-usul kedua orang tersebut, Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman. Tujuannya untuk mengetahui afiliasi kedua orang itu. Budi memastikan, polisi akan bertindak tegas dan tidak akan segan-segan terhadap kelompok tersebut.

”Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakkum akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa tadi di muka umum. Jadi, itu di luar dari kelompok dari mahasiswa,” bebernya.

Saat ini, 2 orang tersebut sudah dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara mendalam. Mereka dibawa berikut dengan barang bukti berupa bom molotov. Berdasar foto yang ditunjukkan oleh Budi, keduanya mengenakan pakaian hitam-hitam.

”Diamankan di sekitar wilayah Bendungan Hilir sekitar pukul 15.30 WIB tadi. Ini masih dilakukan pendalaman pada 2 orang yang diamankan tadi,” ujarnya.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menegaskan kembali, sejak pagi hari Satgas Gakkum sudah melakukan profiling, monitoring, dan pemantauan terhadap kelompok yang diduga berniat mendompleng dengan merusuh di antara aksi demo mahasiswa hari ini.