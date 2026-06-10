Kapolri Perintahkan Jajaran dari Level Mabes hingga Polsek Nobar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya di level Mabes Polri, polda, sampai polres melaksanakan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 yang disiarkan secara langsung oleh TVRI. Menurut Sigit, animo masyarakat yang sangat besar patut untuk diwadahi.

”Tadi kami sepakat, Polri akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari mabes, polda, polres, dan polsek di seluruh wilayah (Indonesia),” ucap Sigit usai bertemu pimpinan TVRI di Mabes Polri pada Rabu (10/6).

Menurut Sigit, Piala Dunia yang bakal dibuka pada Kamis (11/6), merupakan hiburan untuk masyarakat. Selain itu, agenda besar 4 tahunan tersebut diyakini akan ikut menghidupkan perekonomian melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.

”Tentunya kerja sama ini juga menjadi hal yang sangat baik buat institusi Polri, khususnya menjelang Hari Bhayangkara. Kami akan bantu apa saja yang nanti diperlukan terkait mulai dari perizinan sampai dengan kegiatan-kegiatan pengamanan dan hal-hal lain yang dibutuhkan,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Pengganti Antarwaktu (PAW) LPP TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari optimistis kerja sama dengan Polri akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya dari sisi keamanan, melainkan juga ekonomi daerah.

”Tentunya ini sangat menggembirakan, membuat kami lebih optimis lagi bagaimana tugas TVRI bukan hanya sekadar menyiarkan perhelatan Piala Dunia 2026, tapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Apalagi, Polri punya jejaring luas dari level Mabes Polri, polda, polres, dan jajaran di seluruh wilayah Indonesia. Dia berharap, acara nobar Piala Dunia yang diselenggarakan oleh masyarakat mulai besok sampai 6 pekan ke depan berjalan aman dan lancar.