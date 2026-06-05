Siap Jalankan Operasi Patuh 2026, Polri Optimalkan ETLE dan Pendekatan Humanis

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)
JawaPos.com - Korlantas Polri memastikan jajarannya sudah siap melaksanakan Operasi Patuh 2026 pada 8-21 Juni mendatang. Petugas akan mengoptimalkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan pendekatan humanis petugas di lapangan.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, pengecekan petugas di lapangan sudah dilakukan. Intruksi tegas telah diberikan kepada aparat untuk melakukan kombinasi pendekatan humanis dan penegakan hukum.
“Yang paling terpenting kami hadir di lapangan adalah memastikan bahwa jajaran wilayah sudah siap untuk melaksanakan Operasi Patuh. Operasi Patuh akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026,” ujar Agus, Jumat (5/6).
Dalam Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri akan mengoptimalkan penggunaan teknologi kamera ETLE, baik ETLE Drone, ETLE Handheld maupun ETLE Statis.
Tilang manual oleh petugas di lapangan juga akan diterapkan dengan porsi 30 persen. Adapun sasaran utamanya adalah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
“Di samping menggunakan ETLE, baik itu ETLE Drone, ETLE Handheld, ETLE Statis, kami juga akan melakukan penilangan. Porsinya cukup tinggi, 60 persen menggunakan ETLE, 30 persen penilangan, dan 10 persen edukasi preventif,” kata Irjen Pol Agus Suryonugroho.
Salah satu sasaran Operasi Patuh adalah lokasi-lokasi yang kerap terjadi pelanggaran melawan arus, karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, hingga tidak menggunakan helm.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan