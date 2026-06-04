Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 5 Juni 2026 | 05.40 WIB

Mensesneg Bantah Isu Pengunduran Diri Menkeu Purbaya: Enggak Ada Reshuffle!

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/(Istimewa). - Image

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/(Istimewa).

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah isu perombakan kabinet yang dikaitkan dengan kabar pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia juga mengaku tidak memperoleh informasi terkait kabar mundurnya Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan.

"Reshuffle? Belum ada. Loh, dari mana itu? Enggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau (Purbaya) kan tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/6).

Ia menyampaikan, kondisi saat ini justru menuntut penguatan koordinasi antarlembaga ekonomi pemerintah, bukan pergantian menteri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham.

"Justru yang sekarang kita perlukan adalah koordinasi yang erat dan intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian," jelasnya.

Sebelumnya, isu pengunduran diri Purbaya mencuat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rumor tersebut kemudian memicu spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet.

Meski demikian, Purbaya membantah kabar tersebut. Ia memastikan dirinya tidak berencana meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.

"Tidak ada, itu rumor," pungkasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Profil M. Qodari, Eks Pengamat Politik yang Kini jabat Kepala Bakom RI - Image
Politik

Profil M. Qodari, Eks Pengamat Politik yang Kini jabat Kepala Bakom RI

Senin, 27 April 2026 | 23.35 WIB

Bahlil Respons Isu Reshuffle Kabinet: Nanti Kita Lihat Saja Ya! - Image
Energi

Bahlil Respons Isu Reshuffle Kabinet: Nanti Kita Lihat Saja Ya!

Senin, 27 April 2026 | 21.30 WIB

Presiden Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Hari Ini, Dudung Abdurachman jabat KSP? - Image
Nasional

Presiden Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Hari Ini, Dudung Abdurachman jabat KSP?

Senin, 27 April 2026 | 18.58 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore