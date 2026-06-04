Mensesneg Bantah Isu Pengunduran Diri Menkeu Purbaya: Enggak Ada Reshuffle!

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah isu perombakan kabinet yang dikaitkan dengan kabar pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia juga mengaku tidak memperoleh informasi terkait kabar mundurnya Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan.

"Reshuffle? Belum ada. Loh, dari mana itu? Enggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau (Purbaya) kan tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/6).

Ia menyampaikan, kondisi saat ini justru menuntut penguatan koordinasi antarlembaga ekonomi pemerintah, bukan pergantian menteri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham.

"Justru yang sekarang kita perlukan adalah koordinasi yang erat dan intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian," jelasnya.

Sebelumnya, isu pengunduran diri Purbaya mencuat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rumor tersebut kemudian memicu spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet.

Meski demikian, Purbaya membantah kabar tersebut. Ia memastikan dirinya tidak berencana meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.