Profil M. Qodari, Eks Pengamat Politik yang Kini jabat Kepala Bakom RI

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Qodari menggantikan posisi Anggara Raka Prabowo dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).
M. Qodari digeser dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang kini dijabat oleh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
M. Qodari merupakan pria kelahiran Palembang, 15 Oktober 1973. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Universitas Indonesia dengan menekuni bidang Psikologi Sosial.
Selanjutnya, Qodari menempuh pendidikan pascasarjana (S-2) di University of Essex, Inggris, dengan fokus pada bidang political behavior. Ia kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Politik pada tahun 2016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, dengan predikat sangat memuaskan.
Sebelum terjun ke pemerintahan, Qodari dikenal sebagai pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Indo Barometer.
Dalam pemerintahan Prabowo, Qodari menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 September 2025 hingga 27 April 2026. Saat ini, ia dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjabat sebagai Kepala Bakom, menggantikan Angga Raka Prabowo.
