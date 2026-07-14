Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Selasa, 14 Juli 2026 | 21.27 WIB

Tak Penuhi Syarat, LPSK Tolak Sony Sonjaya jadi Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi Anggaran MBG

 

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan Sony Sonjaya menjadi justice collaborator atau JC dalam kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan itu diambil setelah LPSK mempertimbangkan berbagai hal.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyampaikan hal itu kepada awak media pada Selasa (14/7). Dia menyampaikan bahwa Sony tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2025 yang mengatur tentang JC.

”Jadi, Pak Sony itu tidak memenuhi persyaratan sebagai JC, karena tidak memenuhi persyaratan di UU pelindungan saksi dan korban, UU nomor 3 tahun 2026 dan PP tentang JC, PP 24 tahun 2025,” terang Susilaningtias.

Sejauh ini, mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut tidak dapat menyampaikan secara terbuka terkait dengan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, persisnya pihak lain yang memiliki peran lebih besar ketimbang dirinya sebagai salah seorang pimpinan BGN saat kasus terjadi.

”Juga itu tidak disampaikan informasi itu ke penyidik. Terus yang kedua bukan pelaku utama, ini yang bersangkutan di dalam proses penyidikan yang bersangkutan memang pelaku utama,” kata dia.

Tidak hanya itu, LPSK tidak menemukan adanya ancaman terhadap Sony. Bahkan, lanjut dia, sampai saat ini Sony belum menyatakan kesediaan untuk mengembalikan hasil kekayaan dari tindak pidana yang dilakukan dalam kasus korupsi salah satu program prioritas presiden tersebut.

”Kesediaan mengembalikan hasil kekayaan, dari hasil tindak pidana itu, juga belum disampaikan kesediaan beliau berkaitan mengembalikan kekayaan (yang) didapat dari tindak pidana, sejauh ini belum ada komitmen tersebut,” tegasnya.

Karena itu, LPSK memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Sony melalui kuasa hukumnya. Sebelumnya, permohonan serupa sudah ditolak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Sony adalah salah seorang pelaku utama dalam kasus tersebut. Namun dia tetap berusaha menjadi JC lewat LPSK.

”Ya, ada yang mengajukan permohonan kepada LPSK dan masih dalam penelaahan. Udah intinya itu saja. Jadi, ada yang mengajukan permohonan,” kata Ketua LPSK Achmadi kepada awak media pada Rabu (24/6).

Prinsipnya, kata Achmadi, LPSK harus mendalami setiap permohonan yang masuk. Diantaranya dengan melakukan koordinasi bersama semua pihak terkait. Dia enggan banyak komentar lantaran saat itu proses pendalaman atas permohonan dari Sony masih berlangsung.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Celios Soroti Minimnya Transparansi Penentuan Titik SPPG di Era Kepemimpinan Dadan Hindayana - Image
Kasuistika

Celios Soroti Minimnya Transparansi Penentuan Titik SPPG di Era Kepemimpinan Dadan Hindayana

Kamis, 9 Juli 2026 | 19.19 WIB

Jenderal Polisi Aktif Terlibat Kasus Korupsi MBG, Kejagung: Perannya Dirikan Perusahaan dan Jual Beli Ompreng - Image
Kasuistika

Jenderal Polisi Aktif Terlibat Kasus Korupsi MBG, Kejagung: Perannya Dirikan Perusahaan dan Jual Beli Ompreng

Kamis, 2 Juli 2026 | 22.46 WIB

Sikap Jubir BGN Ketika Kejagung Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang - Image
Kasuistika

Sikap Jubir BGN Ketika Kejagung Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang

Rabu, 24 Juni 2026 | 16.28 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore