PDIP Ungkap Alasan Kehadiran Megawati dalam Upacara Hari Lahir Pancasila

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap alasan kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam Upacara Hari Lahir Pancasila, di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, Senin (1/6).

Menurutnya, kehadiran Megawati dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Kemarin malam saya mendapat arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, karena hari ini beliau hadir memperingati peringatan lahirnya Pancasila ya bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo dan juga dengan seluruh jajaran BPIP dan seluruh aparatur negara, mengingat kapasitas Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (1/6).

Hasto membantah kehadiran Megawati dalam acara kenegaraan itu untuk berbicara empat mata dengan Prabowo. Ia menegaskan, kehadiran Megawati semata hanya memenuhi agenda kenegaraan.

"Nggak, ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksananya adalah BPIP," ujarnya.

Hasto menegaskan, hadirnya para pemimpin bangsa menjadi momentum yang baik bagi keberlangsungan pemerintahan. Mengingat, Prabowo dan Megawati memiliki kedekatan secara personal.

"Beliau adalah Presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo, sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, Senin (1/6).

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.