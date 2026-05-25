Megawati Menangis saat Menonton Film Pesta Babi: Itu Benar Adanya

JawaPos.com – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku tersentuh hingga menangis setelah menyaksikan film Pesta Babi garapan Dandhy Laksono. Menurutnya, film tersebut menggambarkan secara nyata berbagai persoalan lingkungan, serta arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat kedaulatan bangsa.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menyoroti pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai pola tersebut telah memicu kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat.

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” kata Megawati sebagaimana dikutip dari siaran pers Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (25/5).

Megawati juga menekankan pentingnya arah pembangunan nasional yang berjangka panjang dan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan haluan negara yang jelas agar kebijakan pembangunan tidak berubah secara drastis setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Ia menilai konsep pembangunan semesta berencana perlu kembali dihidupkan demi menjaga kesinambungan visi pembangunan bangsa.

"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” tegasnya.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, serta mandiri dalam mengelola sumber daya alam nasional.

Ia pun menegaskan, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain, baik dalam pengelolaan kekayaan alam maupun dalam menentukan arah pembangunan nasional.