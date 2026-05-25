Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 25 Mei 2026 | 17.29 WIB

Megawati Menangis saat Menonton Film Pesta Babi: Itu Benar Adanya

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (DPP PDIP) - Image

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (DPP PDIP)

JawaPos.com – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku tersentuh hingga menangis setelah menyaksikan film Pesta Babi garapan Dandhy Laksono. Menurutnya, film tersebut menggambarkan secara nyata berbagai persoalan lingkungan, serta arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat kedaulatan bangsa.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menyoroti pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai pola tersebut telah memicu kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat.

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” kata Megawati sebagaimana dikutip dari siaran pers Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (25/5).

Megawati juga menekankan pentingnya arah pembangunan nasional yang berjangka panjang dan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan haluan negara yang jelas agar kebijakan pembangunan tidak berubah secara drastis setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Ia menilai konsep pembangunan semesta berencana perlu kembali dihidupkan demi menjaga kesinambungan visi pembangunan bangsa.

"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” tegasnya.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, serta mandiri dalam mengelola sumber daya alam nasional.

Ia pun menegaskan, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain, baik dalam pengelolaan kekayaan alam maupun dalam menentukan arah pembangunan nasional.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri, laut harus kembali menjadi jalan kemajuan peradaban Indonesia,” pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Heboh Mama Sinta Menyesal Ikut Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Akhirnya Buka Suara - Image
Nasional

Heboh Mama Sinta Menyesal Ikut Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Akhirnya Buka Suara

Senin, 25 Mei 2026 | 17.05 WIB

Diintimidasi di 52 Titik Nobar, Film Dokumenter 'Pesta Babi' Akhirnya Bisa Ditonton Online, Ini Linknya - Image
Nasional

Diintimidasi di 52 Titik Nobar, Film Dokumenter 'Pesta Babi' Akhirnya Bisa Ditonton Online, Ini Linknya

Sabtu, 23 Mei 2026 | 03.42 WIB

Tanggapi Film Pesta Babi, Pengamat Nilai Narasi Negara Menjajah Rakyatnya Sendiri Tidak Tepat - Image
Politik

Tanggapi Film Pesta Babi, Pengamat Nilai Narasi Negara Menjajah Rakyatnya Sendiri Tidak Tepat

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.34 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore