Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Senin, 1 Juni 2026 | 14.27 WIB

Rekam Jejak Ryamizard Ryacudu, Jenderal TNI Pencetus Pembentukan Satuan Elite Taipur Kostrad

ILUSTRASI: Saat Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan bersama pejabat lama Ryamizard Ryacudu saat acara serah terima jabatan di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com - Image

ILUSTRASI: Saat Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan bersama pejabat lama Ryamizard Ryacudu saat acara serah terima jabatan di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu tutup usia dalam perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Minggu siang (31/5). Sebagai salah seorang purnawirawan TNI AD, rekam jejaknya dikenang oleh para prajurit. Dia adalah jenderal TNI yang membentuk satuan elite di tubuh Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Pada 2001, Ryamizard yang bertugas sebagai panglima Kostrad memutuskan untuk membentuk Batalyon Intai Tempur (Taipur). Tujuannya agar Kostrad memiliki satuan kecil namun berkualifikasi khusus. Pasukan Taipur Kostrad diambil dari satuan-satuan Kostrad lain, kemudian dilatih hingga memiliki kemampuan operasi di berbagai medan pertempuran.

Dalam keterangan resminya, TNI AD menyatakan bahwa kepergian Ryamizard merupakan kehilangan besar bagi TNI AD dan bangsa Indonesia. Mengingat sepanjang hidupnya, Ryamizard mendedikasikan diri untuk mengabdi kepada negara melalui berbagai penugasan strategis di lingkungan TNI dan pemerintahan dengan loyalitas, dedikasi, serta semangat pengabdian yang tinggi.

Ryamizard merupakan jenderal TNI yang lahir di Palembang pada 21 April 1950. Dia adalah putra dari seorang jenderal Angkatan Darat, Brigjen TNI Musannif Ryacudu. Ryamizard mewarisi semangat pengabdian ayahnya. Setelah lulus dari Akabri, Ryamizard menjalani berbagai penugasan sampai mendapat kepercayaan menduduki posisi nomor satu di TNI AD.

”Puncak pengabdiannya di lingkungan Angkatan Darat ditandai saat dirinya menerima amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2002–2005. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD terus memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” bunyi keterangan resmi TNI AD dikutip pada Senin (1/6).

Setelah menyelesaikan pengabdian di lingkungan militer, Ryamizard kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai menteri pertahanan (menhan) di era kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Saat bertugas sebagai menhan, Ryamizard berperan aktif memperkuat sistem pertahanan negara dan mendorong peningkatan kapasitas pertahanan nasional.

”Bagi prajurit TNI AD, almarhum dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, berani, sederhana, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Keteladanan, integritas, serta semangat pengabdiannya akan senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus prajurit Angkatan Darat,” tulis TNI AD.

Atas kepergiannya, TNI AD mendoakan Ryamizard mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala khilaf dan dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. TNI AD memastikan jejak pengabdian Ryamizard akan selalu dikenang dalam sejarah Matra Darat dan perjalanan bangsa Indonesia.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Beri Penghormatan Terakhir kepada Mendiang Ryamizard Ryacudu, Presiden Prabowo Tiba di Kantor Kemhan - Image
Nasional

Beri Penghormatan Terakhir kepada Mendiang Ryamizard Ryacudu, Presiden Prabowo Tiba di Kantor Kemhan

Senin, 1 Juni 2026 | 16.40 WIB

Ryamizard Ryacudu, Prabowo Subianto, dan Sjafrie Sjamsoeddin, 3 Abituren Akabri 1974 Bergantian Jabat Menhan - Image
Nasional

Ryamizard Ryacudu, Prabowo Subianto, dan Sjafrie Sjamsoeddin, 3 Abituren Akabri 1974 Bergantian Jabat Menhan

Senin, 1 Juni 2026 | 14.49 WIB

Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata, Pagi Ini Jenazah Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Disemayamkan di Kemhan - Image
Nasional

Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata, Pagi Ini Jenazah Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Disemayamkan di Kemhan

Senin, 1 Juni 2026 | 14.13 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore