Kemensos Buka Lowongan 8.000 Formasi Guru Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Link Resminya!

Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu. Kemensos Buka Lowongan 8.000 Formasi Guru Sekolah Rakyat. (Dok/PT PP)
JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pencari kerja dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen besar-besaran tahun ini. Peluang emas ini dibuka untuk mengisi posisi di ekosistem Sekolah Rakyat.
Langkah strategis ini diambil untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan digital di puluhan titik sekolah. Dengan target menjaring puluhan ribu siswa baru, proyek besar ini diharapkan mampu memutus rantai ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Bagi Anda yang tertarik untuk mengabdikan diri, lowongan kerja Kemensos ini menjadi momen tepat untuk mengambil peran dalam transformasi pendidikan nasional.
Menteri Sosial Gus Ipul menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama. Guru dan tenaga kependidikan yang terpilih nantinya akan langsung ditempatkan di gedung-gedung sekolah baru yang saat ini sedang dikebut pembangunannya.
"Tahun ini kita insya Allah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Sementara siswanya kita akan recruit lebih dari 32.000 untuk tahun ini," jelas Gus Ipul, baru-baru ini.
Proses rekrutmen masif ini berjalan beriringan dengan proyek fisik di lapangan. Pemerintah saat ini tengah fokus menyelesaikan pembangunan 93 titik gedung Sekolah Rakyat permanen Tahap II agar bisa segera beroperasi.
Seluruh fasilitas ini ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Ketepatan waktu ini sangat krusial agar sarana belajar tersebut bisa langsung digunakan oleh para siswa baru pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026.
