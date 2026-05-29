Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 29 Mei 2026 | 18.08 WIB

Kemensos Buka Lowongan 8.000 Formasi Guru Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Link Resminya!

Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu.&nbsp;Kemensos Buka Lowongan 8.000 Formasi Guru Sekolah Rakyat.&nbsp;(Dok/PT PP) - Image

Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu.&nbsp;Kemensos Buka Lowongan 8.000 Formasi Guru Sekolah Rakyat.&nbsp;(Dok/PT PP)

JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pencari kerja dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen besar-besaran tahun ini. Peluang emas ini dibuka untuk mengisi posisi di ekosistem Sekolah Rakyat.

Langkah strategis ini diambil untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan digital di puluhan titik sekolah. Dengan target menjaring puluhan ribu siswa baru, proyek besar ini diharapkan mampu memutus rantai ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Bagi Anda yang tertarik untuk mengabdikan diri, lowongan kerja Kemensos ini menjadi momen tepat untuk mengambil peran dalam transformasi pendidikan nasional.

8.000 Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Menteri Sosial Gus Ipul menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama. Guru dan tenaga kependidikan yang terpilih nantinya akan langsung ditempatkan di gedung-gedung sekolah baru yang saat ini sedang dikebut pembangunannya.

"Tahun ini kita insya Allah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Sementara siswanya kita akan recruit lebih dari 32.000 untuk tahun ini," jelas Gus Ipul, baru-baru ini.

Target Infrastruktur

Proses rekrutmen masif ini berjalan beriringan dengan proyek fisik di lapangan. Pemerintah saat ini tengah fokus menyelesaikan pembangunan 93 titik gedung Sekolah Rakyat permanen Tahap II agar bisa segera beroperasi.

Seluruh fasilitas ini ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Ketepatan waktu ini sangat krusial agar sarana belajar tersebut bisa langsung digunakan oleh para siswa baru pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Lowongan 8.000 Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Dibuka Tahun Ini, Cek Ketentuannya - Image
Pendidikan

Lowongan 8.000 Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Dibuka Tahun Ini, Cek Ketentuannya

Selasa, 26 Mei 2026 | 22.35 WIB

Terpuruk di Zona Degradasi, Tottenham Hotspur Buka Lowongan Psikolog - Image
Sepak Bola Dunia

Terpuruk di Zona Degradasi, Tottenham Hotspur Buka Lowongan Psikolog

Kamis, 23 April 2026 | 06.48 WIB

Menkeu Purbaya Bakal Buka 380 Lowongan Bea Cukai untuk Lulusan SMA/Sederajat - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Bakal Buka 380 Lowongan Bea Cukai untuk Lulusan SMA/Sederajat

Kamis, 9 April 2026 | 05.17 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore