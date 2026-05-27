Lonjakan Arus Mudik Libur Panjang Tembus 196 Ribu Kendaraan, Arah Trans Jawa Paling Padat

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat lonjakan signifikan volume lalu lintas keluar Jabotabek pada H-1 libur panjang Hari Raya Iduladha 1447 H, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila.

Dilaporkan kalau total kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek telah mencapai 196.320 kendaraan atau naik 48,65 persen dibandingkan kondisi normal.

Kepadatan tertinggi terjadi menuju arah Timur, khususnya jalur Trans Jawa dan Bandung, yang menjadi tujuan favorit masyarakat selama periode libur panjang kali ini.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, mengatakan peningkatan arus kendaraan tersebut merupakan akumulasi dari empat gerbang tol utama, yakni GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Cikupa, dan GT Ciawi.

“Peningkatan volume lalu lintas harus diiringi oleh penguatan kesiapan operasional jalan tol Jasa Marga Group, mulai dari optimalisasi layanan transaksi, peningkatan kapasitas petugas di lapangan, hingga pemanfaatan teknologi berbasis digital, agar memberikan layanan optimal kepada pengguna jalan tol serta menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu (27/5).

Arah Trans Jawa dan Bandung Jadi Tujuan Utama Berdasarkan data Jasa Marga, sebanyak 97.239 kendaraan atau sekitar 49,5 persen pengguna jalan memilih menuju arah Timur, meliputi jalur Trans Jawa dan Bandung. Jumlah tersebut melonjak 81,86 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Rinciannya, kendaraan yang menuju Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama mencapai 50.702 kendaraan atau meningkat drastis hingga 94,90 persen dari kondisi normal.

Sementara itu, kendaraan menuju Bandung melalui GT Kalihurip Utama tercatat sebanyak 46.537 kendaraan atau naik 69,51 persen dibandingkan hari biasa.