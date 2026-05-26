Bandara Husein Bandung dan Adisutjipto Jogja Kembali Buka Penerbangan Sipil, Kertajati Tetap untuk MRO Pesawat Hercules

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. (Instagram/@infobijb)
JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah memberi lampu hijau untuk membuka kembali penerbangan sipil di Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Adisutjipto Jogjakarta. Selain itu, persiapan Bandara Kertajati Majalengka untuk MRO pesawat Hercules dipastikan terus berjalan.
Dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (26/5), Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa sangat penting bagi Kemhan dan TNI untuk terus menjaga kesiapan operasional militer sambil terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penerbangan sipil.
”Kami menyambut baik rencana pembukaan kembali penerbangan komersial, dengan tetap memastikan operasional serta eksistensi pertahanan TNI Angkatan Udara di kawasan tersebut berjalan optimal dan terjaga dengan baik,” ungkap Donny.
Keterangan itu disampaikan saat dia menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian alphyanto Ruddyard di Jakarta pada Senin (25/5).
Menurut Donny, yang menjadi perhatian utama ke depan adalah pengaturan teknis berkaitan dengan penggunaan apron di kedua bandara tersebut. Yakni pengelolaan waktu penerbangan agar tidak terjadi kepadatan yang berpotensi memunculkan gangguan.
”Sehingga aktivitas militer dan sipil dapat berlangsung secara harmonis, selaras, dan tanpa saling mengganggu,” ucap Donny.
Kemhan memastikan komitmen penuh atas rencana mengaktifkan kembali penerbangan sipil atau komersial di kedua bandara tersebut. Tantangan teknis mengenai pengaturan kapasitas apron serta manajemen waktu penerbangan akan dikoordinasikan lebih lanjut secara lintas sektoral.
Selain kedua bandara tersebut, turut dibahas dalam pertemuan itu proyeksi jangka panjang pembentukan ekosistem industri makro kedirgantaraan melalui konsep Sustainable Aerospace Park di Kertajati. Konsep itu mengombinasikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) komersial dan militer.
Kemhan dan Bappenas sepakat untuk terus mematangkan cetak biru teknokratis serta pola pengelolaan aset tersebut. Terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa menjadikan Kertajati pusat MRO Hercules masih dalam tahap perencanaan.
