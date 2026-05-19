Sepakat dengan Amerika, Bandara Kertajati Bakal Jadi Pusat MRO Pesawat C-130 Hercules untuk Pasar Asia

JawaPos.com - Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat (Jabar) akan menjadi pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules di Asia. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI hari ini (19/5).

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa kesepakatan itu bermula dari tawaran yang disampaikan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS). Mengingat sampai saat ini belum ada pusat MRO pesawat C-130 Hercules di ASEAN. Dengan meningkatnya hubungan kerja sama kedua negara, AS menawarkan kesempatan itu kepada Indonesia.

”Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami. Saya tidak bisa jawab langsung. Saya lapor Bapak Presiden, kasih (izin penggunaan Bandara Internasional) Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu,” ucap Sjafrie.

Meski Sjafrie tidak menyampaikan lebih lanjut berkaitan dengan hal itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa saat ini kerja-kerja tersebut memang tengah dilaksanakan oleh Kemhan bersama instansi terkait lainnya.

”Terkait pernyataan Bapak Menhan tersebut, saat ini memang terdapat rencana untuk menyiapkan kawasan Bandara Kertajati sebagai salah satu pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia,” ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa alasan pemilihan Bandara Internasional Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan yang sudah memadai. Dia menyebut, pengembangannya dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk mendukung Indonesia sebagai hub pemeliharaan Hercules di kawasan.

”Sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional,” tegasnya.

Dalam yang sama, Sjafrie mengungkap cerita di balik pertemuannya dengan Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon pada pertengahan bulan lalu.